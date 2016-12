Coluna do Alício

Situada entre os limites de Boqueirão do Leão e Progresso, a Cascata de Colônia Jardim e as águas do arroio Forquetinha, cercadas por centenas de árvores, formam um conjunto de atrativos que encantam os visitantes.

Placas recomendam as áreas possíveis para banho. Uma área de camping disponibiliza cabanas e alimentação. Um ótimo local para visitar em todas as épocas do ano. Para acessar, quem sai de Lajeado pode seguir em direção a Canudos do Vale, passando a cidade e a localidade de Alta Forquetinha, são mais dez quilômetros pela estrada geral. Outra maneira é seguir até o centro da cidade de Progresso, de onde a cascata está distante apenas seis quilômetros, por estrada de chão.

Por daiane