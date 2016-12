Política

O prefeito Luiz Buttini fez no decorrer da semana uma avaliação de seus quatro anos de governo e das dificuldades que o próximo prefeito Aloísio Brock, deverá enfrentar no comando do Poder Executivo, principalmente diante da redução dos recursos que vem para o município.

Buttini, filiado ao PDT, disse que o ano de 2016 foi terrível para as contas públicas a partir do corte de repasses que o município normalmente recebia. “Acredito que posso fechar as contas com pequenas sobras. Saio da prefeitura dia 31, com a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro e o 13º salário liquidado”, afirma.

Ao fazer uma avaliação política de seu mandato, o prefeito disse que foi bom. “O trânsito político foi tranquilo. Fizemos contatos com parlamentares de todos os partidos. Conseguimos verbas através de emendas em Brasília que nos permitiram realizar obras, citando o recapeamento com asfalto de algumas ruas e a construção de um amplo Posto de Saúde”.

O prefeito afirma que deixa o governo com uma licitação definida e recursos garantidos para o recapeamento de mais quatro ruas na área central da cidade, obra que poderá iniciar ainda no mês de janeiro. “Mesmo com toda a crise, fizemos bastante”, comenta.

Com relação ao cenário político estadual e federal, Buttini é de opinião que se o quadro não melhorar a situação dos municípios vai ser muito difícil, principalmente no lado financeiro.

Sobre planos pessoais depois de sair da prefeitura, Buttini disse que não tem nada traçado. “Estou aposentado. Sei que preciso descansar e depois me ocupar com pequenas atividades”.

Por daiane