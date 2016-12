Política

O prefeito de Capitão, César Beneduzi, vai encerrar o mandato deixando mais de R$ 4 milhões em recursos já licitados, homologados e com ordem de serviço, além de R$ 1 milhão em caixa, isso sem citar emendas já acordadas com parlamentares em Brasília.

O administrador faz uma avaliação positiva de seu governo. “Conseguimos atender a todos os munícipes de uma forma igualitária e alcançamos os objetivos do Plano de Governo. Do Estado não recebemos praticamente nada, a não ser promessas, como a do asfalto da ERS-482. De nível federal recebemos bastante recursos, principalmente emendas dos deputados do PDT, PT e PP”, detalha.

Além das contas de serviços, salários e rescisões quitadas, Beneduzi vai deixar a frota abastecida em boas condições, como os demais equipamentos e estrutura administrativa, para o próximo prefeito e equipe começarem o ano trabalhando. Mas antes disso, ainda inaugurará diversas obras, todas pagas. “Creio que em 2017 não haverá diminuição de investimentos. Teremos R$ 2,2 milhões viabilizados pela Funasa para melhorias no abastecimento e R$ 750 mil em emendas para pavimentações. A máquina já é enxuta e incrementos adicionais dependerão do aumento na receita. E ao contrário de outros municípios, não sentimos os reflexos da diminuição da arrecadação de ICMS e FPM, isso porque investimos certo, priorizando o setor primário”, complementa.

Após 24 anos dedicados à vida pública, Beneduzi, com 49 anos, vai gerir sua granja e cuidar da família – esposa Tatiana e filhos Augusto, Davi e Vitória – que o apoiou nos 16 anos de mandato e respeita acima de tudo. “Torço para que Capitão cresça cada vez mais e que as expectativas da população sejam atendidas da melhor maneira possível”, desejou.

Recursos a liberar referente a convênios celebrados com o governo federal

Funasa/Ministério da Saúde/Convênio TC/PAC nº 0557/2014: – Valor total de R$ 2.279.990,02 (R$ 2.273.886,12 recursos Funasa, restante contrapartida município) – realizado processo licitatório, na modalidade Concorrência Pública nº 001/2015, para execução de nova rede tubular de abastecimento de água em toda área urbana, com perfuração de poço tubular profundo ao Aquífero Guarani, com capacidade de 300 mil litros, sendo a liberação de 80 mil litros/hora. Aguardando liberação de recursos pelo Ministério da Saúde/Funasa

Ministério das Cidades/Convênio nº 819015/2015 – Valor total de R$ 304.266,59 (R$ 250.000,00 recursos Ministério, restante contrapartida município) – realizado processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 014/2016. Aguardando liberação de recursos pelo Ministério das Cidades, para início das obras de pavimentação com pedras de basalto nas ruas 06 de Novembro e João Farias.

Ministério das Cidades/Convênio nº 825326/2015 – valor total de R$ 360.789,72 (R$ 250 mil recursos Ministério, restante contrapartida município) – realizado processo licitatório, na modalidade tomada de preços nº 004/2016. Aguardando liberação de recursos pelo Ministério das Cidades, para início das obras de pavimentação asfáltica na rua Adolpho de Almeida.

Ministério das Cidades / convênio nº 829230/2016 – valor total de R$ 260 mil (R$ 250.000,00 recursos Ministério, restante contrapartida do município) – projeto aprovado, aguardando ordem da CEF para licitar, para recapeamento asfáltico na Avenida Ayrton Senna.

