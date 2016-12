Em Outras Palavras

Nesta época do ano, a tradição leva a reflexões, balanços para evitar erros, corrigir trajetórias e evitar a repetição de equívocos. Há tempos abandonei esta ideia. A frustração, que às vezes beira a depressão, me fez menos saudoso, mais disposto a olhar para frente.

Uma amiga comentou esta semana a respeito da sensação de que “as pessoas estão muito pesadas”. Com isso, ela quis dizer que há muito ressentimento no ar, ao contrário do que sugere o momento. E justamente quando as mensagens de amor inundam os meios de comunicação, especialmente a tevê e o facebook.

Esta amiga acrescentou que tem tido ásperos diálogos com funcionários, conhecidos e colegas de atividade, coisas que não aconteceram durante o ano.

- Esta gente anda muito irritada, levando tudo em ponta de faca. Nem me arrisco a fazer brincadeiras ou ironias bem humoradas! – confessou.

Concordo. A intolerância ganhou muito espaço em nossa rotina. Há irritação exacerbada, impaciência em profusão, gerando brigas a partir de picuinhas ou leves desavenças que poderiam ser resolvidas com boa vontade.

Não vejo uma vida cor-de-rosa, procure valorizar as conquistas afetivas de 2016

O Natal, que sugere valorizar os bons sentimentos, transtorna muita gente. Frequentar shoppings e lojas lotadas requer um esforço de serenidade acima da média. Quase sempre desorganizadas, as pessoas adiam o hábito de comprar presentes, transformando-o numa batalha física.

Apesar de tudo isso, a hora é de recordar as coisas boas que vivenciamos. Não falo das coisas materiais, mas de momentos e sentimentos que devem se repetir em 2017. Infelizmente o consumismo, e a cultura da acumulação nos levam a valorizar excessivamente as compras. Churrasco com amigos, confraternizações, recuperação de uma doença, alegria com filhos e a conquista de novas amizades constituem-se em patrimônio intangível, incapaz de ser mensurado por sua riqueza.

Não vislumbro uma vida cor-de-rosa, mas a valorização de tantas coisas que possuímos, mas que, na ânsia de acumular, pouco valorizamos. Um Natal iluminado. E um 2017 repleto de bons momentos, amigos fiéis, familiares carinhosos e conquistas espirituais!

Por daiane