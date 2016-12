Geral

Arroio do Meio – A igreja Assembleia de Deus inaugurou na noite de sábado, seu templo sede em Arroio do Meio. As obras foram iniciadas há cerca de oito anos, num investimento de aproximadamente R$ 1,15 milhão, em recursos próprios. Presidida pelo Pastor Salatiel Borges Figueiredo, a Assembleia de Deus (AD) possui mais de 500 membros.

A inauguração foi um momento de euforia para o presidente local, membros e convidados. Esteve presente o presidente da AD de São Leopoldo e da Convenção de Igrejas e Pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul (Ciepadergs) pastor Adalberto dos Santos Dutra, o pastor e deputado federal Ronaldo Nogueira, que é o atual ministro do Trabalho, o pastor presidente da AD de Esteio e secretário da Ciepadergs Carlos Azeredo, o presidente da AD de Lajeado, Aldino Krüger e demais pastores e obreiros locais e de municípios vizinhos, além de autoridades.

O novo templo possui 285 metros quadrados de construção e abriga, tranquilamente, 500 pessoas. Está localizado na rua Lourenço Casotti – 137, no bairro Navegantes. Há cerca de 10 anos, quando chegou em Arroio do Meio, o pastor Salatiel encontrou um templo pequeno e uma igreja com menos de 100 membros. Desde então, com muita fé e trabalho vem fazendo a Assembleia de Deus crescer. Hoje são 500 membros de carteirinha e cinco outras congregações – no Glória, no Novo Horizonte, no São José, no Morro Gaúcho e em Travesseiro. O pastor Salatiel ainda está diretamente ligado a uma grande igreja da Assembleia de Deus na Argentina.

O pastor diz que está muito feliz por ter conseguido finalizar a obra e inaugurar o novo tempo. “Meu sentimento é de que consegui cumprir a meta que a gente traçou. Não foi fácil realizar uma obra deste tamanho, mas com muita fé e trabalho, conseguimos. Meu sentimento é de dever cumprido”, afirma.

A Assembleia de Deus existe em Arroio do Meio há 32 anos. Salatiel é o quarto pastor que atua no município. Questionado sobre como fez para alavancar o número de membros, disse que investiu em estrutura e faz apenas aquilo que Jesus mandou. Explica que há muitas pessoas em grande sofrimento e que encontram na palavra de Deus as respostas e as soluções para suas dores que nem médicos ou psicólogos podem aliviar.

Por daiane