O Alto Taquari

Encerrando a programação festiva do município, a prefeitura promove na próxima quinta-feira, 29, Show de Aniversário CDL 45 anos, com as bandas pratas da casa – Barbarella e Lambretta. O evento será realizado a partir das 20h, na Rua de Eventos, de forma gratuita para toda a comunidade local e regional.

Por daiane