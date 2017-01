Microrregião – Em virtude do Natal e Ano Novo algumas repartições públicas terão os horários de funcionamento alterados nos dias 23 e 30. O comércio de Arroio do Meio terá horário diferenciado.… [Leia Mais]

Arroio do Meio - Vinte e sete famílias engajadas com a atividade agroecológica do município receberam na quarta-feira sementes orgânicas de olerículas. Foram beneficiados o Grupo dos Agricultores Ecologistas de Forqueta, o… [Leia Mais]

Arroio do Meio - O Colégio Bom Jesus, por meio do Bom Jesus Social, desenvolveu neste mês várias ações de Natal. Uma delas, denominada de “Um presente de coração”, tem intenção de… [Leia Mais]

Com a promoção e organização do Conselho Municipal do Desporto e Lazer (CMDL) chegou ao seu final na sexta-feira à noite o 7º Campeonato Municipal de Futsal de Arroio do Meio, disputado… [Leia Mais]